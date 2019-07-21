Плюсы и минусы долевого строительства: что перевешивает?

Источник материала: Интерфакс

Долевое строительство в этом году после ряда громких историй с дольщиками решили упорядочить и дать больше гарантий дольщику. Что из этого вышло, какие плюсы и минусы долевого строительства появились в 2019 году, читайте в специальном обзоре Domovita.by , подготовленном для читателей Interfax.by.

После громкого дела "Тамбаза" и еще несколько более ранних печальных историй с дольщиками власти решили навести порядок в сфере и внесли ряд существенных изменений в положение о долевом строительстве.

Однако новые правила не понравились ни застройщикам, ни дольщикам. Первые считают, что на них повесили слишком большие риски, а вторые уверены, что они по-прежнему не защищены от мошеннических схем на 100%.

Как многие знают, есть два способа покупки жилья на этапе стройки: непосредственно заключение договора долевого строительства с застройщиком и приобретение жилищных облигаций, а затем их последующий обмен на квадратные метры в квартире. Последние печальные истории обманутых дольщиков, в том числе и "Тамбаза", связаны именно с жилищными облигациями. Но и у долевого строительства есть свои подводные камни. С них и начнем.

Двойные продажи

Истории про недобросовестных застройщиков, которые в момент сдачи дома перепродавали квартиры дольщиков по второму, а то и третьему разу, не раз публиковались в СМИ. Абсолютной защиты от этого нет. Однако обязательная регистрация договора долевого строительства в исполкоме, как минимум, значительно снижает риск ситуаций такого рода.

Если вы обнаружили себя, попавшим подобную историю, юристы рекомендуют как можно скорее обращаться в суд. Это повышает шансы добиться справедливости.

Время на стройку

Долевое строительство чаще всего привлекает низкой ценой и отсутствием необходимости выплачивать сразу всю сумму за квартиру. Но обратная сторона этой монеты – время стройки, которое субъективно будет длиться очень медленно, а каждый перенос сроков сдачи жилья (что происходит на подавляющем большинстве строительных объектов) – стоить тысяч нервных клеток.

С другой стороны, за тем как строится ваша квартира можно теперь наблюдать практически в прямом эфире. Многие застройщики предлагают трансляции с камер, установленных на строительной площадке, или, как минимум, делают ежемесячный видеоотчет.

Ультимативные допсоглашения

По новым правилам любое изменение цены, метража или других существенных моментов договора должно быть подписано дополнительными соглашениями между дольщиком и застройщиком. Но, фактически, у дольщика нет выбора. Если он хочет в итоге получить квартиру, то придется подписывать их "автоматом". Либо – расторгать договор, вернув в той или иной степени обесценившиеся рубли.

Зато у новых правил появились и существенные плюсы. О них ниже.

Низкая цена

Это самый очевидный плюс долевого строительства. Именно то, ради чего люди и идут в стройку еще на этапе котлована. Зачастую цена на ранних этапах стройки ниже рыночной на 15-20%. Некоторые дольщики давно поняли, что на этом можно хорошо заработать и покупают квартиры в инвестиционных целях, чтобы после сдачи дома продать квартиру с хорошим наваром. Законом это не запрещено.

Кроме того, низкая цена – это и более доступная покупка квартиры в кредит. Понадобится меньше средств для первого взноса, да и сами платежи по кредиту становятся не такими огромными.

Цена в рублях – низкие валютные риски

Если раньше валютные риски были целиков на плечах дольщика, так как цена квадратного метра была жестко привязана к курсу иностранной валюты, то теперь застройщик обязан все договоры заключать исключительно в белорусских рублях.

Правда, у него есть возможность повышать цену, если это обосновано и подтверждено соответствующими расчетами.

Тратить деньги дольщика можно только на стройку

Все деньги дольщиков собираются на специальном счете застройщика, который может использовать их только на строительство конкретного объекта. Любое нецелевое использование средств в такой схеме просто исключено. Для застройщиков – это был один из самых неприятных пунктов, но таким образом дольщиков защитили от историй по типу "Тамбаза". Этот пункт в долевом строительстве выгодно отличается от тех же жилищных облигаций, выручку от которых застройщик может направлять на любые цели.

Так выгодно долевое строительство или нет?

Да, выгодно. Поэтому люди голосуют своими деньгами – об этом говорит сам рынок. По оценкам риэлтерских агентств, более 50% сделок по новостройкам проходит как "долевое строительство".

Да, иногда с дольщиками случаются неприятные истории. Но это – как с авиакатастрофами. Грустно, что иногда они случаются, но при этом уровень безопасности полетов в отрасли постоянно растет.

Так и в строительстве: после каждого случая с обманутыми дольщиками принимаются законы, которые минимизируют возможность повторений подобных историй.