Путин утвердил сокращение расходов на пенсии и увеличил финансирование полиции

Источник материала: Ежедневник





Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет 2019 года.

Согласно документу, который 25 июня был принят Думой, 10 июля - СовФедом, а в четверг получил подпись Путина и был опубликован на портале правовой информации, доходы федеральной казны превысят изначальный план на 205,6 млрд рублей, пишет finanz.ru .

Хотя госкорпорации перечислят в бюджет на треть меньше дивидендов, чем ожидалось (444 млрд рублей вместо 588), а нефтегазовые сборы недотянут до плана 58,7 млрд рублей, недополученные доходы правительство с лихвой компенсирует ненефтегазовыми налогами.

План по сбору НДС повышен на 129,6 млрд рублей - до 4,116 трлн рублей, по налогу на прибыль организаций - на 165,5 млрд рублей (до 1,125 трлн рублей), а по штрафам в отношении юрлиц - на 11,6%, до 67,9 млрд рублей, следует из пояснительной записки к закону.

Это позволит правительству нарастить финансирование всех крупных статей бюджета, за исключением одной - социального обеспечения населения.

Расходы на социальную политику решено урезать на 20,144 млрд рублей, в том числе расходы на пенсионное обеспечение населения - на 16,27 млрд рублей, на социальное обеспечение - на 4,827 млрд рублей.

Сэкономленные ресурсы достанутся в том числе силовикам. Ассигнования по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличатся на 18,215 млрд рублей.

3,756 млрд рублей сверх уже заложенного в бюджет будет выделено органам прокуратуры и следствия, 2,821 млрд рублей достанется Следственному комитету. На 7,025 млрд рублей увеличится финансирование органов внутренних дел, на 2,163 млрд рублей - Росгвардии.

Расходы на оборону, вопреки тенденции последних лет, будет уменьшены - на 1 млрд рублей. «Под нож» пойдут программы международного военного сотрудничества (минус 4 млрд рублей) и космос (минус 6,038 млрд рублей), тогда как расходы на денежное довольстве военных увеличат на 2,662 млрд рублей, а на военное строительство - на 4,16 млрд рублей.

Расходы на содержание 5-миллионного аппарата чиновников, численность которого уже превысила масштабы СССР, вырастут на 854 млн рублей. В первую очередь дополнительные деньги потребуются для «функционирование президента РФ», которое подорожает на 3,011 млрд рублей.

Ассигнования на поддержку национальной экономики решено поднять на 62,675 млрд рублей. Впрочем, две трети этих средств - 40,319 млрд рублей - достанутся единственному получателю - РЖД в виде взноса в уставный капитал.

Значительное - на 53,777 млрд рублей - увеличение расходов запланировано в секторе ЖКХ, главным образом за счет финансирования объектов долевого строительства (18 млрд рублей), брошенных девелоперами-банкротами.

Финансирование образования увеличится на 16,405 млрд рублей, здравоохранения - на 16,061 млрд рублей, что, впрочем, мало поменяет положение этих статей в бюджете: на первую тратится 4,7% от расходов, на вторую - 3,7%.

На 3,413 млрд рублей увеличатся расходы на госпропаганду. Три четверти этих денег - 2,5 млрд рублей - в виде субсидии из бюджета получит «Первый канал».

Собрав в виде налогов 20,175 триллиона рублей, бюджет вернет в экономику через расходы только 18,294 триллиона. Профицит - 1,881 триллиона рублей - Минфин в полном объеме направит на скупку иностранной валюты.

«В соответствии с законопроектом в этом году предполагается дополнительный рост бюджетных доходов на 205,6 млрд рублей, при этом расходы предлагается повысить на 256,5 млрд рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение реализации национальных проектов и задач, которые президент РФ Владимир Путин определил в послании Федеральному Собранию. В первую очередь - на социальную поддержку и защиту наших граждан», - заявил после голосования по бюджету в Думе спикер Вячеслав Володин.