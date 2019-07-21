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Hyundai представила новую технологию управления трансмиссией для гибридного привода

22.07.2019 15:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корейская компания сообщила о разработке новой системы Active Shift Control (ASC), повышающей эффективность переключения передач в гибридных автомобилях и уже готовой к установке на серийные автомобили.


В ASC используется новое программное обеспечение блока управления гибридной силовой установкой, которое задействует электродвигатель для синхронизации скорости вращения вала двигателя и трансмиссии, что приводит к сокращению времени переключения на 30% (с 500 мс до 350 мс).


Помимо быстроты, эта технология обеспечивает более плавное переключение передач и способствует снижению расхода топлива. Разработчики уверяют, что ASC также увеличивает срок службы трансмиссии за счет минимизации трения при переключении передач.


Новая система уже начала устанавливаться на седан Sonata Hybrid, презентация которого состоялась сегодня в Корее. Он оснащается двигателем Smartstream G2.0 GDi HEV и электромотором — суммарная отдача установки составляет 195 лошадиных сил. Позже ASC появится и на других гибридных автомобилях Hyundai и Kia.

 
 
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Корейская компания сообщила о разработке новой системы Active Shift Control (ASC), повышающей эффективность переключения передач в гибридных автомобилях.
 
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