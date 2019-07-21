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Школьник из Волковыска избил мужчину и забрал у него велосипед
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жителя одной из деревень Волковысского района избила компания молодых людей.
Как
В это время мимо проходили несколько парней. Молодые люди и мужчина вступили в словесный конфликт, после которого ребята ушли, но затем вернулись.
Один из них нанёс несколько ударов велосипедисту, в результате чего гражданин потерял сознание. После этого нападавший забрал велосипед.
Когда мужчина пришёл в себя, он обратился в милицию. Вскоре подозреваемый был задержан. Его личность установлена, это десятиклассник одной из школ Волковысска. Похищенный велосипед изъят.
Летом 2019 года в Гродно мужчина из-за жажды ограбил девушку на улице.
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Новости Беларуси. Жителя одной из деревень Волковысского района избила компания молодых людей. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 58-летний мужчина ехал...
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