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«Она приблизилась и схватила рыбу». Большая белая акула сильно напугала семью рыбаков

22.07.2019 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Большая белая акула выпрыгнула из воды прямо возле рыбацкой лодки, чтобы выхватить рыбу с крючка. Случай произошел в заливе Кейп-Код, на северо-восточном побережье США.

«Она приблизилась и схватила рыбу». Большая белая акула сильно напугала семью рыбаков

Компания Columbia Sportsfishing поделилась этим ошеломляющим видео на своей странице в Instagram, назвав его «эпизодом из реальной жизни акул».

Огромная белая акула преследовала серферов в нескольких метрах от пляжа

Капитан Марк Коста описал встречу с хищником. Он сказал, что только вывел группу людей на своей лодке, когда акула выскочила из воды.

«Она приблизилась и схватила рыбу». Большая белая акула сильно напугала семью рыбаков

«Она приблизилась и схватила рыбу, а затем перевернулась в воздухе, чтобы уплыть обратно», – рассказал капитан. «На самом деле акула ударила лодку хвостом». Семья рыбаков сильно испугалась, когда столкнулась с хищником лицом к лицу.

Десятью днями ранее экипаж Косты еще раз столкнулся с гораздо большей акулой, примерно в трех километрах от места последнего инцидента.

«Она приблизилась и схватила рыбу». Большая белая акула сильно напугала семью рыбаков

Встречи с акулами в Кейп-Коде не редкость, поскольку животные приходят в этот район, чтобы охотиться на тюленей. Некоторые пляжи Америки были закрыты в связи с нападением акул. В прошлом году один человек погиб, а другой получил серьезные ранения после нападения морских хищников.

«Не ходите плавать, ребята». 4-метровая белая акула преследовала лодку рыбака (читать далее).

Люди в материале: Марк Коста
 
 
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Большая белая акула выпрыгнула из воды прямо возле рыбацкой лодки, чтобы выхватить рыбу с крючка. Случай произошел в заливе Кейп-Код, на северо-восточном побережье...
 
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