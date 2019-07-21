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Лето возвращается? Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские синоптики прогнозируют, что на этой неделе постепенно вновь установится летняя погода.
Как
23 июля ночью пройдут дожди по северо-восточной половине. Утром и днём осадки ожидаются почти по всей стране, возможны грозы и ливни. Ночью столбик термометра покажет +11… +17°С, днём – +18… +24°С.
24 июля в отдельных районах пройдут дожди, в светлое время суток возможны грозы на юго-восточных территориях республики. Ночью воздух охладится до +10… +15°С, днём – нагреется до +21… +27°С.
25 июля пройдёт без существенных осадков, хотя по юго-востоку страны возможны кратковременные дожди. Ночью воздух остынет до +10… +15°С, днём потеплеет до +22… +29°С.
26, 27 и 28 июля установится тёплая погода в основном без осадков, лишь по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, а днём возможны грозы. Ночью столбик термометра будет колебаться от +10 до +17°С, днём станет теплее – +23… +29°С.
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики прогнозируют, что на этой неделе постепенно вновь установится летняя погода. Как сообщает Белгидромет, всю предстоящую...
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