Очередной блэкаут в США: почти 33 тысячи жителей остались без электричества

Источник материала: СТВ

Новости США. В США без электричества остались почти 33 тысячи жителей Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – перенагрузка энергосистемы из-за жары. Палящее солнце испытывает американцев уже больше недели. Из-за постоянно работающих кондиционеров и вентиляторов генераторы не выдерживают напряжения.

Отметим, это уже не первый блэкаут в городе за последнее время. Так, неделю назад из-за аварии на подстанции без электричества остались более 70 тысяч человек.











