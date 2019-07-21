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Очередной блэкаут в США: почти 33 тысячи жителей остались без электричества
Источник материала: СТВ
Новости США. В США без электричества остались почти 33 тысячи жителей Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина – перенагрузка энергосистемы из-за жары. Палящее солнце испытывает американцев уже больше недели. Из-за постоянно работающих кондиционеров и вентиляторов генераторы не выдерживают напряжения.
Отметим, это уже не первый блэкаут в городе за последнее время. Так, неделю назад из-за аварии на подстанции без электричества остались более 70 тысяч человек.
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Новости США. В США без электричества остались почти 33 тысячи жителей Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – перенагрузка энергосистемы...
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