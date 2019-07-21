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Очередной блэкаут в США: почти 33 тысячи жителей остались без электричества

22.07.2019 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США без электричества остались почти 33 тысячи жителей Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – перенагрузка энергосистемы из-за жары. Палящее солнце испытывает американцев уже больше недели. Из-за постоянно работающих кондиционеров и вентиляторов генераторы не выдерживают напряжения.

Отметим, это уже не первый блэкаут в городе за последнее время. Так, неделю назад из-за аварии на подстанции без электричества остались более 70 тысяч человек.

Очередной блэкаут в США: почти 33 тысячи жителей остались без электричества

Очередной блэкаут в США: почти 33 тысячи жителей остались без электричества

Очередной блэкаут в США: почти 33 тысячи жителей остались без электричества

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Новости США. В США без электричества остались почти 33 тысячи жителей Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – перенагрузка энергосистемы...
 
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