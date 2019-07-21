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Прицепы с камерой контроля скорости работают в Могилевской области как эксперимент. Есть жалобы

22.07.2019 16:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевской области работают прицепы с камерой контроля скорости, пишет Mogilevnews.by. Это пока экспериментальный проект, сообщили в ГАИ региона. Хотя в прицепном исполнении камеры уже работают на дорогах Брестской, Витебской и Минской областей.


Фото: t.me/DpsMogilev1

Как сообщили в отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, прицеп оборудован датчиком, в котором идет фиксация нарушения установленной скорости в режиме онлайн с последующей передачей в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Штраф за зафиксированное автоматической камерой превышение скорости от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины (12,75 рублей), от 20 до 30 км/ч — 2 базовых величины; от 30 до 40 км/ч — 4 базовых величин; на 40 и больше км/ч — 6 базовых величин (153 рубля).

На Telegram-канале «ДПС Могилев» сообщают, что 21 июля передвижной комплекс фоторадара находился на проезжей части в деревне Салтановка Могилевского района. Водители обратили внимание на нарушение и написали жалобу. 22 июля прицеп с камерой контроля установили на улице Минское шоссе на участке дороги от деревни Присно до арки.

 
Теги: Могилев
 
 
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В прицепном исполнении камеры уже постоянно работают на дорогах Брестской, Витебской и Минской областей.
 
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