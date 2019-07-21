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Прицепы с камерой контроля скорости работают в Могилевской области как эксперимент. Есть жалобы
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области работают прицепы с камерой контроля скорости,
Как сообщили в отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, прицеп оборудован датчиком, в котором идет фиксация нарушения установленной скорости в режиме онлайн с последующей передачей в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».
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В прицепном исполнении камеры уже постоянно работают на дорогах Брестской, Витебской и Минской областей.
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