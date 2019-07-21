Прицепы с камерой контроля скорости работают в Могилевской области как эксперимент. Есть жалобы

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области работают прицепы с камерой контроля скорости, пишет Mogilevnews.by. Это пока экспериментальный проект, сообщили в ГАИ региона. Хотя в прицепном исполнении камеры уже работают на дорогах Брестской, Витебской и Минской областей.



Фото: t.me/DpsMogilev1

Как сообщили в отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, прицеп оборудован датчиком, в котором идет фиксация нарушения установленной скорости в режиме онлайн с последующей передачей в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Штраф за зафиксированное автоматической камерой превышение скорости от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины (12,75 рублей), от 20 до 30 км/ч — 2 базовых величины; от 30 до 40 км/ч — 4 базовых величин; на 40 и больше км/ч — 6 базовых величин (153 рубля).

На Telegram-канале «ДПС Могилев» сообщают , что 21 июля передвижной комплекс фоторадара находился на проезжей части в деревне Салтановка Могилевского района. Водители обратили внимание на нарушение и написали жалобу. 22 июля прицеп с камерой контроля установили на улице Минское шоссе на участке дороги от деревни Присно до арки.