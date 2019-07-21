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Какие вакансии и зарплаты есть сегодня на «Крановом заводе»
22.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В начале июля в Слуцке
На торжественном открытии председатель Совета Республики Национального собрания отметил значимость события для Слуцка:
— Созданы новые рабочие места для специалистов с высоким уровнем квалификации. И не менее важно, что и на действующем производстве тоже прошла модернизация, появились новые современные станки, которые позволяют работать с большей производительностью труда, а персоналу получать большую зарплату, — сказал Михаил Мясникович.
Спустя две недели в отделе кадров ОАО «Крановый завод» сайту SlutskGorod сообщили, какие вакансии имеются на предприятии и какие зарплаты обещают специалистам.
Сегодня заводу требуется слесарь механосборочных работ или слесарь по сборке металлоконструкций 4-5 разряда с заработной платной в 800 руб. Обязательное требование - умение чтения чертежа.
Имеются вакансии зуборезчика 4 разряда, а также слесаря по такелажу и грузозахватным приспособления 3-4 разряда - обе с зарплатой в 800 рублей.
А получка инженера-электрика с высшим образованием по специальности будет стартовать с оклада в 450 рублей.
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