Какие вакансии и зарплаты есть сегодня на «Крановом заводе»

Источник материала: Слуцк Город





В начале июля в Слуцке открылся новый цех «Кранового завода», входящего в состав «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГА». Уникальное для Беларуси производство ориентировано на изготовление мостовых кранов грузоподъёмностью до 240 тонн и не только.

На торжественном открытии председатель Совета Республики Национального собрания отметил значимость события для Слуцка:

— Созданы новые рабочие места для специалистов с высоким уровнем квалификации. И не менее важно, что и на действующем производстве тоже прошла модернизация, появились новые современные станки, которые позволяют работать с большей производительностью труда, а персоналу получать большую зарплату, — сказал Михаил Мясникович.

Спустя две недели в отделе кадров ОАО «Крановый завод» сайту SlutskGorod сообщили, какие вакансии имеются на предприятии и какие зарплаты обещают специалистам.

Сегодня заводу требуется слесарь механосборочных работ или слесарь по сборке металлоконструкций 4-5 разряда с заработной платной в 800 руб. Обязательное требование - умение чтения чертежа.

Имеются вакансии зуборезчика 4 разряда, а также слесаря по такелажу и грузозахватным приспособления 3-4 разряда - обе с зарплатой в 800 рублей.

А получка инженера-электрика с высшим образованием по специальности будет стартовать с оклада в 450 рублей.

Задать вопросы и записаться на собеседование можно по телефону отдела кадров: +375(1795)2-50-26.



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