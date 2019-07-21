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Балетная школа Вежновец даст бесплатный концерт в Слуцке
22.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Минская балетная школа Вежновец под руководством заслуженной артистки Беларуси и примы Большого театра Республики Беларусь Марины Вежновец приглашает всех случчан на праздник балета.
В концерте примут участие лучшие ученики Балетной школы в возрасте от 6 до 15 лет, многие из них являются лауреатами и победителями крупнейших Международных хореографических конкурсов.
— Все артисты танцуют с душой, стараясь не только безупречно выполнить балетные па, но и раскрыть на сцене характер своей роли. Предлагаемая программа окунет зрителей в богатый мир балетного искусства, — рассказали SG организаторы мероприятия. — Будем рады видеть Вас!
Выступление состоится во вторник, 23 июля, в 18:30 на сцене Слуцкого ГДК. Вход бесплатный.
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Минская балетная школа Вежновец под руководством заслуженной артистки Беларуси и примы Большого театра Республики Беларусь Марины Вежновец приглашает всех...
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