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Легковушка и скутер сгорели после столкновения под Солигорском

22.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


В Солигорском районе после столкновения загорелись автомобиль Peugeot и скутер Hors. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Авария произошла на 39-м километре автодороги Р149, когда легковушка выезжала со второстепенной дороги на главную. При повороте налево водитель авто не предоставила преимущество скутеру, который двигался по главной дороге.

От сильного  удара легковушка и скутер загорелись.  В результате аварии травмы получили 48-летний водитель скутера и его 46-летняя пассажирка. Их доставили в больницу. Оба были в мотошлемах. 31-летняя водитель Peugeot не пострадала. По факту аварии проводится проверка.

Легковушка и скутер сгорели после столкновения под Солигорском


ОНТ

 
 
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В Солигорском районе после столкновения загорелись автомобиль Peugeot и скутер Hors. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщила в Telegram официальный...
 
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