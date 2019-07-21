Легковушка и скутер сгорели после столкновения под Солигорском

Источник материала: Слуцк Город





В Солигорском районе после столкновения загорелись автомобиль Peugeot и скутер Hors. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Авария произошла на 39-м километре автодороги Р149, когда легковушка выезжала со второстепенной дороги на главную. При повороте налево водитель авто не предоставила преимущество скутеру, который двигался по главной дороге.

От сильного удара легковушка и скутер загорелись. В результате аварии травмы получили 48-летний водитель скутера и его 46-летняя пассажирка. Их доставили в больницу. Оба были в мотошлемах. 31-летняя водитель Peugeot не пострадала. По факту аварии проводится проверка.



