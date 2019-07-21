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Кто возглавил КСУП “Племзавод Ленино”?
22.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня глава района Сергей Кулагин представил трудовому коллективу КСУП «Племзавод Ленино» директора. Руководителем этого сельхозпредприятия назначен Максим Березкин.
Подробнее читайте в ближайшем номере газеты “Горецкий вестник”.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня глава района Сергей Кулагин представил трудовому коллективу КСУП «Племзавод Ленино» директора. Руководителем этого сельхозпредприятия назначен Максим...
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