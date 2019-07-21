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В какой стране Европы надо дольше всего копить на квартиру, а в какой - меньше всего

22.07.2019 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аналитики исследовали, сколько жителям стран Евросоюза придется отдать средних окладов за квартиру площадью 70 «квадратов». Самый высокий показатель — у чехов, сообщается в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte.


Граждане Чехии за новую квартиру в собственность должны отдать в среднем 11 годовых окладов. На втором месте — жители Латвии: им в среднем придется отдать 10,1 годовых окладов. Далее следуют граждане Великобритании, которым жилье в среднем обойдется в зарплату за 9,4 года. Четвертое место — у Хорватии (7,9 годовых оклада) и Польши (7,5 годовых оклада).

Шестое место — у жителей Венгрии, им придется отдать за квартиру 7,1 годовых зарплаты. За ней идут Италия (6,2), Австрия (5,7), Дания (5,1), Норвегия (5), Бельгия (4) и Португалия (3,8).

 
 
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Аналитики исследовали, сколько жителям стран Евросоюза придется отдать средних окладов за квартиру площадью 70 «квадратов».
 
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