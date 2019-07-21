«АвтоВАЗ» начал продажи Lada XRay Cross с вариатором

Источник материала: Tut.by

Оснащенная бесступенчатой трансмиссией «пятидверка» Lada XRay Cross , выпуск которой «АвтоВАЗ» начал в июне, поступила в российскую продажу.





Напомним, что новая коробка устанавливается в паре с 1,6-литровым двигателем HR-16 мощностью 113 лошадиных сил, производящимся в Тольятти. В соседней стране цены на XRay Cross с вариатором начинаются от 841 900 рублей (13 360 долларов) за машину в исполнении Classic с пакетом Optima. Оснащение включает кондиционер, аудиосистему, многофункциональный руль, 17-дюймовые литые диски колес и систему помощи при старте на уклоне.





На вершине гаммы — XRay Cross в исполнении Luxe Prestige за 966 900 рублей (15 300 долларов) со светодиодной подсветкой интерьера, круиз-контролем, камерой заднего вида и усовершенствованной мультимедиа-системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.





Кроме обновленного программного обеспечения она получила новый экран с высоким разрешением и возможностью реакции сразу на несколько прикосновений, а также более эффективный микрофон обратной связи.