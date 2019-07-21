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Фестиваль «Классика у Ратуши с velcom | A1» первый раз за пять лет пройдет в Бресте
22.07.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
28 июля в 19:00 на площади Ленина пройдет концерт фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1».
В честь юбилейного сезона фестиваль проходит не только в Минске, но и в областных городах Беларуси, включая Брест. Познакомят с форматом вечеров классической музыки участники коллектива Art Music Orchestra. Праздничная программа «Viva, Штраус!» перенесет в атмосферу венского придворного бала благодаря знаменитым вальсам и другим танцевальным мелодиям.
Послушать концерт можно будет совершенно бесплатно!
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