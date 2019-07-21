Источник материала: Виртуальный Брест

XXIV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" пройдет с 8 по 15 сентября в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском академическом театре драмы.





Участниками форума станут 28 театральных коллективов из 13 стран - Беларуси, России, Украины, Молдовы, Польши, Германии, Франции, Казахстана, Армении, Болгарии, Венгрии, Грузии, Литвы. Показы спектаклей пройдут на пяти площадках города: в большом и малом залах БАТД, областном общественно-культурном центре, Брестском театре кукол, а также на площади Ленина. Традиционно драматические, кукольные, пластические, уличные театры представят целый спектр различных жанров - от классических комедий и драмы до мюзиклов, от триллеров и фантасмагорий до красочных уличных представлений.

Звездным гостем "Белой Вежи" станет народный артист России, руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин. В последний день фестиваля, 15 сентября, на сцене ООКЦ он представит поэтический моноспектакль "Обычные слова" по стихам Давида Самойлова, Осипа Мандельштама и других классиков литературы.

Откроет фестиваль спектакль "Сымон-музыка" Национального академического драматического театра имени Я.Коласа. Вечером 8 сентября любимцы брестской публики - Львовский академический театр "Воскресиння" - поставят на площади Ленина уличный спектакль "Карпатский калейдоскоп". Кстати, уличный спектакль также завершит "Белую вежу". Театральная труппа из польского Кракова представит постановку "Каменный".

По словам организаторов, в честь 1000-летия Бреста при составлении программы фестиваля особое внимание было уделено театрам из городов-побратимов. В частности, театр драмы и кукол Ивана Радоева из болгарского Плевена покажет необычную инсценировку пьесы Чехова "Вишневый сад", где зрители будут располагаться на сцене рядом с артистами. Тюменский драмтеатр привезет спектакль "Анна Франк", поставленный по знаменитому во всем мире дневнику жертвы холокоста. Одесский областной академический русский драматический театр представит комедию-мистификацию "Лекарство от депрессии". В фестивальной афише также постановки театров из Луцка, Люблина, Батуми.

В конкурсную программу включены и спектакли для детской аудитории. Например, Восточно-Казахстанский областной драматический театр из Усть-Каменогорска привезет уникальный аудиотактильный детский спектакль "Друзья Федоры". Брестский театр кукол покажет одну из лучших своих постановок - спектакль "Новая земля" по поэме классика белорусской литературы Якуба Коласа. Брянский областной театр кукол представит юным зрителям спектакль "У лукоморья…" по произведениям А.С.Пушкина.

Организаторами международного театрального фестиваля "Белая вежа" выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерство культуры, Брестский академический театр драмы. За более чем двадцатилетнюю историю в фестивале приняли участие коллективы из 58 стран, показано более 600 спектаклей.