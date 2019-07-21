В Брестской области погибло на воде на 15 человек больше, чем за 6 месяцев прошлого года

Источник материала: Виртуальный Брест

В ближайшее время столбики термометров устремятся к отметке +30. Прогноз погоды обещает, что к нам снова вернется по-настоящему теплое лето. Количество отдыхающих у воды опять возрастет. Однако стоит помнить, что вода, приносящая радость и прохладу, всегда была и остается источником повышенной опасности не только для детей, но и для взрослых.





Фото Валерия КОРОЛЯ

За 6 месяцев этого года в Брестской области погибло на воде на 15 человек больше, чем за 6 месяцев 2018-го. Статистика очень печальная.

Председатель Брестской городской организации ОСВОД Инга Якуш подчеркивает, что большинство несчастных случаев приходится на период купального сезона (июнь-август): в жаркий период на воде гибнет больше людей, чем в другое время. «Из 41 человека, которые погибли по нашей области, 24 (63 процента) находились в состоянии алкогольного опьянения».

Из года в год ничего не меняется – алкоголь остается одним из злейших врагов для людей. И если человек приходит к водоему с намерением не купаться, а просто отдохнуть, выпить чего-нибудь «с градусом», то зачастую, «приняв на грудь», его магнитом тянет в воду… А там до несчастного случая – рукой подать.

Инга Якуш рассказала, что на гребном канале в Бресте – в зоне, не предназначенной для купания, утонула женщина. Она тоже была в состоянии алкогольного опьянения…

В 99 процентах несчастные случаи с гибелью людей на воде произошли в местах необследованных, запрещенных, неподготовленных для купания, где нет ни пляжей, ни спасательных постов и станций – в небольших прудах, мелиоративных каналах, обводненных карьерах.





ОСВОД рекомендует отдыхать на утвержденных пляжах, дно водоемов которых ровное, спуск пологий, а глубина позволяет безопасно купаться. В Бресте есть пять официально отведенных мест для купания: пляж «Центральный» (правый и левый берег р. Мухавец в районе моста по бульвару Шевченко), пляж «Восток» (правый берег р. Мухавец в районе Гузнянского моста), зона отдыха по ул. Октябрьской революции (гребной канал), зона отдыха «Красный Двор». В этих местах в обязательном порядке есть спасательные посты.

Не все погибшие на воде утонули во время купания, есть много случаев именно падения в воду; опрокидывания, к примеру, лодки. Также часто люди, не умеющие плавать, заходят в водоем просто «намочить ножки», но в итоге, не зная его дна, могут попасть в яму и утонуть.

А вот для маленького ребенка опасность представляет любая емкость с водой. Дети тонут на подворьях – в ямах, в декоративных прудах. В прошлом году в Ивановском районе был случай, когда годовалый малыш утонул в ведре с водой. Ребенок находился без присмотра взрослых.

Даже находясь вместе с родителями на отдыхе около водоемов, дети не всегда в полной безопасности.

– Был у нас случай, когда в течение часа наш вахтенный спас двоих детей, находившихся с родителями, но без присмотра. Тут надо понимать, что вахтенный не может усмотреть за всеми, если на пляже десятки, а то и сотни людей. А родители за своими детьми могут присмотреть. Пришел на пляж с детьми – находись постоянно рядом, – говорит Инга Якуш.





Не советуют работники ОСВОД плавать на бревнах, досках, лежаках, надувных средствах. Последние не являются гарантией того, что, к примеру, ребенок не опрокинется и не начнет тонуть. Даже взрослым, порой уснувшим на надувном матрасе, во сне, что лежат на кровати, но они могут свалиться в воду и, сделав несколько вдохов, начинают тонуть. Ребенок в детском спасательном жилете, упав лицом в воду, не сможет перевернуться. Инга Григорьевна вспоминает, что недавно был такой случай: пришла женщина на гребной канал и привела купаться своих племянников. Дети плавали на надувном матрасе около купальни и незаметно отбуксировали его ближе к центру. Матрас опрокинулся, мальчики поплыли к берегу, а пятилетняя девочка осталась на матрасе, так как не умела плавать. Малышка растерялась, начала плакать, хорошо, что не поддалась панике и сама не упала в воду. «Наши дежурные сразу же среагировали, подъехали на катере и вернули ребенка. Взрослые все это видели, но никто за ней не поплыл и никому сигнала не подал», – отмечает Инга Якуш.

Сотрудники ОСВОД постоянно проводят профилактические мероприятия, чтобы предотвратить несчастные случаи. «Наша работа начинается с детских садов: показываем ребятам тематические мультфильмы, проводим игровые занятия. В школах тоже проводим информационные часы, выступаем регулярно на родительских собраниях, рассказываем о несчастных случаях. Ведь родители, чьи дети утонули, даже не думали, что такое может произойти. Да и сам человек зачастую рассуждает: «Со мной такого не случится…». В летний период дети часто предоставлены сами себе. Они могут пойти к воде, не предупредив родителей. Напоминаем, что нахождение детей, не достигших 14 лет, около водоемов запрещено. Но мы стараемся не прогонять их с пляжей, иначе дети могут пойти туда, где нет спасателей, и никто не сможет им помочь. Выезжаем постоянно и в рейды, во время которых, в первую очередь, выявляем детей, находящихся без сопровождения взрослых. Связываемся с их родителями, а те иногда вообще не в курсе, где находятся их чада», – рассказала Инга Григорьевна.





Работа сотрудников ОСВОД непосредственно связана со спасением жизни людей на воде. Водолаз Юрий Говенчик отмечает, что не может точно сказать, сколько человек удалось спасти за 12 лет работы: «В наши обязанности входит не только подъем, поиск опустившихся на дно людей и оказание им первой помощи, но и предотвращение несчастных случаев. Львиная доля случаев связана именно с последним. Многие ЧП мы предотвращаем в самом зачатке, например, – отговорить человека, еле стоящего на ногах, идти купаться и увести его подальше от воды. Поэтому нельзя точно сосчитать количество спасенных нами или лично мной жизней».

Юрий Говенчик вспоминает один из случаев. На гребном канале в конце рабочего дня спасатели совершали объезд акватории, проплывали и увидели недвигающегося человек, голова которого уже находилась под водой. Вытащили его, доставили на сушу, привели в чувство. И тут он выдает: «Зачем вы мешаете мне плавать? У меня всё нормально, я просто плавал». Мужчина был нетрезв… Не заметь его в последний момент в камышах – исход был бы печальным.

Многие люди, спасенные на воде, так и не осознают, что на кону были их жизнь и здоровье. Может, потому, что, находясь «под градусом», разум затуманен и невозможно проконтролировать не только окружающих, но и себя?

Однажды, как вспоминает водолаз, нетрезвый мужчина заплыл довольно далеко и силы его покинули, он барахтался и еле держался на воде. Его спасли. В ходе разбирательства знакомые мужчины, с которыми он приехал, сказали: «Мы подумали, что он нас разыгрывает»…

– Для некоторых компаний, которые выпили алкоголь и отдыхают на водоемах, мы просто люди, которые испортили им отдых , говоря, что можно, а что нельзя делать, – отмечает Юрий Говенчик. – Иногда, подходя в целях профилактики, в ответ слышим: «Это наши дети, мы сами разберемся», «Мы лучше знаем, как правильно», «Мы постоянно приезжаем и все нормально» и т.д.

ОСВОД еще раз напоминает основные правила безопасного нахождения на воде: купаться можно только в разрешенных местах; не нырять в незнакомых местах, ведь на дне могут оказаться затопленные предметы, камни; не заплывать за буйки, ведь они не просто так выставляются, к примеру, за ними могут ходить катера, лодки и т.д.; дети, не умеющие плавать, могут находиться только в специально отведенных и огражденных купальнях, но под присмотром старших; в состоянии алкогольного опьянения не заходить в воду; не следует купаться при недомогании, при повышенной температуре; если вы оказались в воде на сильном течении, не плывите ему навстречу, нужно плыть по течению так, чтобы постепенно приближаться к берегу; если попали в водоворот, наберите как можно больше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него.





За 6 месяцев 2019-го в Брестской области погиб 41 человек, из них – трое несовершеннолетних. Спасен 21 человек, из которых пятеро – дети. В 2018-м в Брестской области за год на воде погибли 64 человека, спасено 38 человек.



