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Страшная авария на улице Кирова в Барановичах. Очевидцы сообщают о погибшей девочке-подростке

22.07.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло днем 22 июля. 

Страшная авария на улице Кирова в Барановичах. Очевидцы сообщают о погибшей девочке-подростке

Фото очевидца

 
 
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  ДТП произошло днем 22 июля. Фото очевидца Фото с места аварии в Intex-press прислали очевидцы. Подробности происшествия пока уточняются. По словам очевидцев,...
 
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