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Страшная авария на улице Кирова в Барановичах. Очевидцы сообщают о погибшей девочке-подростке
22.07.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло днем 22 июля.
Фото очевидца
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ДТП произошло днем 22 июля. Фото очевидца Фото с места аварии в Intex-press прислали очевидцы. Подробности происшествия пока уточняются. По словам очевидцев,...
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