В Беларуси около двух тысяч осужденных выйдут по амнистии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Около двух тысяч осужденных в Беларуси выйдут досрочно из мест лишения свободы, сообщает БелТА . Указ об амнистии подписал президент Александр Лукашенко.

Еще порядка четырех тысяч человек будут освобождены от уголовного наказания.

Амнистию приурочили к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.