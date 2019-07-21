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В Беларуси около двух тысяч осужденных выйдут по амнистии
22.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Около двух тысяч осужденных в Беларуси выйдут досрочно из мест лишения свободы, сообщает
Еще порядка четырех тысяч человек будут освобождены от уголовного наказания.
Амнистию приурочили к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.
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Еще порядка четырех тысяч человек будут освобождены от уголовного наказания.
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