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Имейте ввиду! С 23 июля в "Кузнице" можно зависнуть надолго

22.07.2019 16:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 23 июля в сопредельном польском пункте пропуска «Кузница» ("Брузги" с белорусской стороны - прим. БП) будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим могут возникнуть временные трудности при пересечении границы.

Госпогранкомитет просит учитывать данную информацию при планировании заграничных поездок через белорусско-польскую границу.
 
 
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С 23 июля в сопредельном польском пункте пропуска «Кузница» ("Брузги" с белорусской стороны - прим. БП) будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим могут...
 
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