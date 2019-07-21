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Имейте ввиду! С 23 июля в "Кузнице" можно зависнуть надолго
Источник материала: Партизан
С 23 июля в сопредельном польском пункте пропуска «Кузница» ("Брузги" с белорусской стороны - прим. БП) будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим могут возникнуть временные трудности при пересечении границы.
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С 23 июля в сопредельном польском пункте пропуска «Кузница» ("Брузги" с белорусской стороны - прим. БП) будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим могут...
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