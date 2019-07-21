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Минфин поменяет правила игры на страховом рынке
Источник материала: Партизан
Министерство финансов готовит концепцию закона «О страховой деятельности», сообщила замначальника Главного управления страхового надзора Минфина Наталья Новикова на страницах ведомственного журнала. До сих пор этот вид бизнеса в Беларуси регулируется указами президента и другими НПА.
Среди возможных новшеств предлагается уравнять права государственных и частных страховщиков на рынке обязательного страхования юрлиц государственной формы собственности.
В будущем законе предлагается детально расписать принципы страхования жизни. В частности, страховой взнос будет разбит на гарантированную и инвестиционную составляющую (с возможностью вкладывать в финансовые инструменты с различной степенью рискованности и доходности).
Минфин рассматривает законодательное смягчение подходов в отношении страховых компаний, допускающих текущие нарушения нормативов функционирования. По действующим правилам у проблемных страховщиков, которые не могут восстановить финансовые показатели устойчивости в течение полугода, сначала приостанавливают, а потом прекращают действие лицензии, что фактически означает закрытие бизнеса.
Представители регулятора предлагают подходить более дифференцированно, предоставляя большие сроки для санации и менее жесткую схему предупреждения банкротств.
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Министерство финансов готовит концепцию закона «О страховой деятельности», сообщила замначальника Главного управления страхового надзора Минфина Наталья...
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