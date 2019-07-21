Ужас! 17-летний подросток умер от бешенства









17-летний уроженец Таджикистана, который уверял врачей, что его никогда не кусало ни одно животное, умер в воскресенье от страшного недуга в одной из московских больниц.





МК », молодой человек по имени Амридин приехал в Россию в феврале этого года из города Бохтар, расположенного на юго-западе Таджикистана. Сначала парень поселился у отца в Можайске, а потом переехал на съемную квартиру к другу в Красногорск. Как стало известно «», молодой человек по имени Амридин приехал в Россию в феврале этого года из города Бохтар, расположенного на юго-западе Таджикистана. Сначала парень поселился у отца в Можайске, а потом переехал на съемную квартиру к другу в Красногорск.





Юноша надеялся найти себе хорошую работу, но так никуда и не устроился. 5 мая у него закончилась временная регистрация, однако он остался в России и продолжал искать заработок уже на нелегальном положении.





Первые тревожные симптомы недуга Амридин почувствовал 11 июля: у него поднялась температура, а к врачу он обратился на следующий день. Доктор обратил внимание, что у молодого пациента не слишком типичные симптомы простуды: его раздражал яркий свет, а резкие звуки приводили к судорогам в ногах.





С предварительным диагнозом «бешенство» парень был направлен в больницу, где опасения врачей подтвердились.









Развитие болезни шло по стандартному сценарию: вслед за судорогами начались спазмы глоточной мускулатуры, а потом настал период параличей.





Доктора пытались выяснить у безнадежного больного, когда и где у него произошел контакт с бешеным животным, но тот клялся, что его никогда никто не кусал. Он даже не помнит, когда последний раз гладил кошку, а уж диких животных — от лис до ежей — вообще в последние годы не встречал.





Медики предполагают, что заражение Амридина произошло еще в Таджикистане, и не исключено, что это было достаточно давно, около года назад. Он мог просто наступить голой ногой на слюну животного где-нибудь в лесу, и в его организм через микротрещины попало ничтожное количество вируса.





Вот почему инкубационный период, когда болезнь протекала бессимптомно, продлился так долго.