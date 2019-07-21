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Ужас! 17-летний подросток умер от бешенства

22.07.2019 15:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Необъяснимый случай заражения бешенством произошел в российском Подмосковье.



17-летний уроженец Таджикистана, который уверял врачей, что его никогда не кусало ни одно животное, умер в воскресенье от страшного недуга в одной из московских больниц.

Как стало известно «МК», молодой человек по имени Амридин приехал в Россию в феврале этого года из города Бохтар, расположенного на юго-западе Таджикистана. Сначала парень поселился у отца в Можайске, а потом переехал на съемную квартиру к другу в Красногорск. 

Юноша надеялся найти себе хорошую работу, но так никуда и не устроился. 5 мая у него закончилась временная регистрация, однако он остался в России и продолжал искать заработок уже на нелегальном положении.

Первые тревожные симптомы недуга Амридин почувствовал 11 июля: у него поднялась температура, а к врачу он обратился на следующий день. Доктор обратил внимание, что у молодого пациента не слишком типичные симптомы простуды: его раздражал яркий свет, а резкие звуки приводили к судорогам в ногах. 

С предварительным диагнозом «бешенство» парень был направлен в больницу, где опасения врачей подтвердились.


Развитие болезни шло по стандартному сценарию: вслед за судорогами начались спазмы глоточной мускулатуры, а потом настал период параличей. 

Доктора пытались выяснить у безнадежного больного, когда и где у него произошел контакт с бешеным животным, но тот клялся, что его никогда никто не кусал. Он даже не помнит, когда последний раз гладил кошку, а уж диких животных — от лис до ежей — вообще в последние годы не встречал.

Медики предполагают, что заражение Амридина произошло еще в Таджикистане, и не исключено, что это было достаточно давно, около года назад. Он мог просто наступить голой ногой на слюну животного где-нибудь в лесу, и в его организм через микротрещины попало ничтожное количество вируса. 

Вот почему инкубационный период, когда болезнь протекала бессимптомно, продлился так долго.
 
 
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Необъяснимый случай заражения бешенством произошел в российском Подмосковье.
 
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