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Сигалу понравилось белорусское вино. Видимо, оказалось вкуснее морковки

22.07.2019 15:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский завод виноградных вин продолжает привлекать известных зарубежных артистов к пиару своих производственных возможностей и брендов.
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Вслед за французским актером Жераром Депардье в продвижении компании на рынке принял участие американский актер Стивен Сигал, пишет officelife.media.

Он побывал на производстве в Минске, продегустировал образцы продукции и поделился своими впечатлениями с журналистами. 

Больше всего гостя удивили цены на продукцию предприятия. 

«Мы всегда платили за наше любимое итальянское вино 250 долларов за бутылку. А сегодня мы попробовали вина, которые по вкусу похожи. И я спросил, сколько они стоят. Ожидал услышать в ответ, что около сотни или двух сотен долларов. А мне сказали, что всего 3 доллара, и даже меньше!» — цитирует Сигала пресс-служба компании.

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Напомним, в первый свой визит в Беларусь Сигал встречался с Лукашенко, который угощал его морковкой.



Минский завод виноградных вин — крупнейший производитель алкоголя в Беларуси среди частных компаний. Первая производственная площадка была основана в 2000 году в Минске, позже компания наладила производство в Бресте и приобрела спиртзавод в Чашниках.

Компания работает в форме ЗАО, среди ее ключевых владельцев называют Сергея Литвина и Владимира Василько (группа «Евроторг»). 

По итогам 2018 года компания вошла в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска (7-е место).
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минский завод виноградных вин продолжает привлекать известных зарубежных артистов к пиару своих производственных возможностей и брендов.
 
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