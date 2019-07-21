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Сигалу понравилось белорусское вино. Видимо, оказалось вкуснее морковки
Источник материала: Партизан
Минский завод виноградных вин продолжает привлекать известных зарубежных артистов к пиару своих производственных возможностей и брендов.
Вслед за французским актером Жераром Депардье в продвижении компании на рынке принял участие американский актер Стивен Сигал, пишет
Он побывал на производстве в Минске, продегустировал образцы продукции и поделился своими впечатлениями с журналистами.
Больше всего гостя удивили цены на продукцию предприятия.
«Мы всегда платили за наше любимое итальянское вино 250 долларов за бутылку. А сегодня мы попробовали вина, которые по вкусу похожи. И я спросил, сколько они стоят. Ожидал услышать в ответ, что около сотни или двух сотен долларов. А мне сказали, что всего 3 доллара, и даже меньше!» —
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Напомним, в первый свой визит в Беларусь Сигал встречался с Лукашенко, который угощал его морковкой.
Минский завод виноградных вин — крупнейший производитель алкоголя в Беларуси среди частных компаний. Первая производственная площадка была основана в 2000 году в Минске, позже компания наладила производство в Бресте и приобрела спиртзавод в Чашниках.
Компания работает в форме ЗАО, среди ее ключевых владельцев называют Сергея Литвина и Владимира Василько (группа «Евроторг»).
По итогам 2018 года компания вошла в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска (7-е место).
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Минский завод виноградных вин продолжает привлекать известных зарубежных артистов к пиару своих производственных возможностей и брендов.
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