Сигалу понравилось белорусское вино. Видимо, оказалось вкуснее морковки

officelife.media . Вслед за французским актером Жераром Депардье в продвижении компании на рынке принял участие американский актер Стивен Сигал, пишет





Он побывал на производстве в Минске, продегустировал образцы продукции и поделился своими впечатлениями с журналистами.





Больше всего гостя удивили цены на продукцию предприятия.





цитирует Сигала пресс-служба компании. «Мы всегда платили за наше любимое итальянское вино 250 долларов за бутылку. А сегодня мы попробовали вина, которые по вкусу похожи. И я спросил, сколько они стоят. Ожидал услышать в ответ, что около сотни или двух сотен долларов. А мне сказали, что всего 3 доллара, и даже меньше!» —Сигала пресс-служба компании.





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Напомним, в первый свой визит в Беларусь Сигал встречался с Лукашенко, который угощал его морковкой.













Минский завод виноградных вин — крупнейший производитель алкоголя в Беларуси среди частных компаний. Первая производственная площадка была основана в 2000 году в Минске, позже компания наладила производство в Бресте и приобрела спиртзавод в Чашниках.





Компания работает в форме ЗАО, среди ее ключевых владельцев называют Сергея Литвина и Владимира Василько (группа «Евроторг»).



