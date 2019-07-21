В Барановичах грузовик на пешеходном переходе сбил маму с 13-летней дочерью: девочка погибла

Источник материала: Tut.by

22 июля в Барановичах грузовик насмерть сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщает телеграм-канал МВД.



Фото: МВД

Около 14.30 57-летний водитель Mercedes Sprinter на пешеходном переходе сбил 40-летнюю жительницу Ляховичей и ее 13-летнюю дочь. Девочка от полученных травм скончалась на месте. Ее мать не пострадала.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.