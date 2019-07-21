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Лукашенко подписал указ о призыве в августе – ноябре
22.07.2019 16:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко подписал сегодня указ №274 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».
Документом предусматривается призвать в августе-ноябре 2019 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
Пресс-служба президента сообщает, что выполнение указа позволит обеспечить потребности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в военнослужащих срочной службы и службы в резерве.
Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.Документом предусматривается призвать в августе-ноябре 2019 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
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Александр Лукашенко подписал сегодня указ №274 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».
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