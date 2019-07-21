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Во всех минских кинотеатрах снова лидирует мультик. Что за он и куда идти, если не на него?

22.07.2019 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже посмотрели нового «Короля льва»? Если нет, то вы, похоже, мимо мейнстрима: сразу во всех минских кинотеатрах ремейк от Disney занимает кресло лидера. Что еще минчане смотрели на прошлой неделе? У нас подоспел ответ (и там много симпатичного авторского кино).

Что смотреть в минских кинотеатрах?


Кадр из «Короля льва»

Топ-5 фильмов от сети кинотеатров Silver Screen

А посмотрите, какой эклектичный топ получился в «Сильверах»: первые две строки атаковали Disney и Marvel, следом — золото Канн «Паразиты» о том, что айтишники тоже плачут, и премьерное «Солнцестояние» (идеальный хоррор, чтобы расстаться с девушкой). Замыкает список старожил минского проката — анимация про приватные дела ваших питомцев (на экранах — с начала июня).

  1. «Король лев»
  2. «Человек-паук: Вдали от дома»
  3. «Паразиты»
  4. «Солнцестояние»
  5. «Тайная жизнь домашних животных 2»

Топ-5 фильмов от «КиноМинска»

Первые места рейтинга, собственно, не отличимы от предыдущего топа — и это, кажем прямо, предсказуемо. А вот то, что новый Джармуш залетел в список со своей комедией про зомби-апокалипсис, как минимум любопытно.

  1. «Король лев»
  2. «Человек-паук: Вдали от дома»
  3. «Анна»
  4. «Мертвые не умирают»
  5. «История игрушек 4»

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино

Из интересного в списке от «Фалкона» — минская премьера «Соблазна» прямиком из основного конкурса минувших Канн. Ну, и то, что «Паразиты» вытеснили конкурентов и забрались на вторую строчку, мы тоже игнорировать не можем.

  1. «Король лев»
  2. «Паразиты»
  3. «Анна»
  4. «Соблазн»
  5. «Человек-паук: Вдали от дома»

О том, почему свежий «Король лев» получил от критиков на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes всего 54% положительных отзывов, вы, скорее всего, поймете сами, если сходите в кино. А мы расскажем о сочных премьерах прошлой недели — вдруг вы еще ничего о них не слышали.

«Солнцестояние»

Свеженький триллер от независимой компании А24, которая никогда не чуралась поломать мозги своим зрителям. «Солнцестояние» снял Ари Астер — прошлым летом его одновременно любили и ругали за, что ни скажи, атмосферную «Реинкарнацию». В фокусе нового фильма Астера — мидсоммар, то есть шведский праздник летнего солнцестояния: отсюда в трейлере странные ритуалы, кровь и еще много неприятных вещей. Но настоящие ценители точно увидят в этом хореографичность чего-то хтонического.

«Соблазн»

Если нервный срыв, токсичные отношения и нестабильная психика — знакомые словосочетания в вашем быту, лечиться нужно идти в кино, а не к психотерапевту. Триллер Жюстин Трие, который показали в основном конкурсе минувших Канн, начертит нестандартный любовный треугольник между персонажами Виржини Эфиры (героини предыдущего фильма Трие «В постели с Викторией»), французского красавчика Гаспара Ульеля и звезды лесбийской драмы «Жизнь Адель» Адель Экзаркопулос. А еще драма наверняка станет усладой для феминисток — там дотошно исследуется мир женщины.

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Теги: Минск
 
 
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