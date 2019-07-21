ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске пьяный водитель опрокинул на крышу Citroen

22.07.2019 16:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На столичной улице Жилуновича автомобиль опрокинулся на крышу. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Днем 22 июля вблизи дома № 1 по улице Жилуновича водитель Citroen не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль опрокинулся на крышу.

Водитель в автомобиле находился один. В аварии он не пострадал.


Медицинское освидетельствование показало, что 36-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,8 промилле.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К счастью, в аварии никто не пострадал.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бус сбил маму с дочкой на переходе - девочка погибла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика