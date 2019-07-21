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В Минске пьяный водитель опрокинул на крышу Citroen
Источник материала: Tut.by
На столичной улице Жилуновича автомобиль опрокинулся на крышу. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Днем 22 июля вблизи дома № 1 по улице Жилуновича водитель Citroen не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль опрокинулся на крышу.
Водитель в автомобиле находился один. В аварии он не пострадал.
Медицинское освидетельствование показало, что 36-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,8 промилле.
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