Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность развивать диалог с Евросоюзом по различным направлениям. Об этом глава государства заявил на встрече с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин, которая завершает свою миссию. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество Минска и Брюсселя.

«Я благодарен вам за ту финансовую поддержку, которую вы оказываете проектам на территории Беларуси, особенно инфраструктурным. Это нужно будет не только белорусам, но и европейцам. Во-вторых, нет сегодня препятствий, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и по политическим вопросам. И Беларусь к этому готова. Давайте в этом направлении будем двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий, то ли парламентских, то ли президентских выборов», – отметил Лукашенко.

Президент поблагодарил Андреа Викторин за четырехлетнюю работу. Александр Лукашенко считает, что это время было наиболее результативным в отношениях Беларуси и Евросоюза. А по словам дипломата, скоро будет упрощен визовый режим. Соглашение планируют подписать в феврале следующего года.