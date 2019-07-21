ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко выразил готовность развивать диалог с Евросоюзом

22.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность развивать диалог с Евросоюзом по различным направлениям. Об этом глава государства заявил на встрече с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин, которая завершает свою миссию. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество Минска и Брюсселя.

«Я благодарен вам за ту финансовую поддержку, которую вы оказываете проектам на территории Беларуси, особенно инфраструктурным. Это нужно будет не только белорусам, но и европейцам. Во-вторых, нет сегодня препятствий, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и по политическим вопросам. И Беларусь к этому готова. Давайте в этом направлении будем двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий, то ли парламентских, то ли президентских выборов», – отметил Лукашенко.

Президент поблагодарил Андреа Викторин за четырехлетнюю работу. Александр Лукашенко считает, что это время было наиболее результативным в отношениях Беларуси и Евросоюза. А по словам дипломата, скоро будет упрощен визовый режим. Соглашение планируют подписать в феврале следующего года. 

Также Александр Лукашенко на встрече с дипломатом призвал Евросоюз оказать помощь Украине.  Он отметил, что ЕС несет всю полноту ответственности за то, что происходит в этой стране.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом глава государства заявил на встрече с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин, которая завершает свою миссию. Стороны обсудили двустороннее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и ЕС подпишут визовое соглашение не позднее 2 февраля 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика