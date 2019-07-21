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ЕС пообещал, что «шенген» для Беларуси подешевеет до февраля

22.07.2019 17:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня мы говорили, что Александр Лукашенко встретился с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Она рассказала, когда Беларусь и Евросоюз подпишут, наконец, соглашение об упрощении визового режима, пишет газета «Звязда».

Это случится до 2 февраля 2020 года – «шенген» для беларусов подешевеет до 35 евро. Викторин заявила, что все документы уже готовы, но точную дату называть все-таки не взялась. Андреа пояснила: «Хотим подписать в ходе работы нынешней комиссии, срок действия которой истекает в ноябре. Твердо уверена, что это удастся. Мы все знаем крайний срок: 2 февраля следующего года. Мы подпишем до того».

Напомним: десять дней назад мы писали, что Совет Евросоюза принял официальное решение об изменении визового кодекса. Со 2 февраля 2020 года получение шенгенской визы в страны ЕС обойдется в 80 евро. 

 
 
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Сегодня мы говорили, что Александр Лукашенко встретился с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Она рассказала, когда Беларусь и Евросоюз...
 
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