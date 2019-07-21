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ЕС пообещал, что «шенген» для Беларуси подешевеет до февраля
Источник материала: KYKY>
Сегодня мы
Это случится до 2 февраля 2020 года – «шенген» для беларусов подешевеет до 35 евро. Викторин заявила, что все документы уже готовы, но точную дату называть все-таки не взялась. Андреа пояснила: «Хотим подписать в ходе работы нынешней комиссии, срок действия которой истекает в ноябре. Твердо уверена, что это удастся. Мы все знаем крайний срок: 2 февраля следующего года. Мы подпишем до того».
Напомним: десять дней назад мы
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Сегодня мы говорили, что Александр Лукашенко встретился с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Она рассказала, когда Беларусь и Евросоюз...
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