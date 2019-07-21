Президент подписал указ о срочной военной службе. Парней призовут уже через месяц

Источник материала: KYKY

Лукашенко подписал новый указ №274. Он обязывает призвать беларусов на срочную военную службу в августе-ноябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Это касается тех, кому на момент призыва исполнится 18 лет. Документ также затронет всех, у кого нет (и кто утратил) право на отсрочку. Речь идет о парнях призывного возраста: от 18 до 27 лет. Кроме этого, беларусов, которые отслужили на срочной военной службе, уволят в запас.

Тем временем пресловутый «закон об отсрочках» Лукашенко еще не подписал. Напомним: если он вступит в силу, многие парни лишаться отсрочек на получение образования: их станут давать только один раз.