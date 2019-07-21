ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент подписал указ о срочной военной службе. Парней призовут уже через месяц

22.07.2019 16:18 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Лукашенко подписал новый указ №274. Он обязывает призвать беларусов на срочную военную службу в августе-ноябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Это касается тех, кому на момент призыва исполнится 18 лет. Документ также затронет всех, у кого нет (и кто утратил) право на отсрочку. Речь идет о парнях призывного возраста: от 18 до 27 лет. Кроме этого, беларусов, которые отслужили на срочной военной службе, уволят в запас.

Тем временем пресловутый «закон об отсрочках» Лукашенко еще не подписал. Напомним: если он вступит в силу, многие парни лишаться отсрочек на получение образования: их станут давать только один раз.  

Читайте по теме: «Призывная армия – узаконенное рабство». Петиция против новых правил призыва набрала 10 000 подписей

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко подписал новый указ №274. Он обязывает призвать беларусов на срочную военную службу в августе-ноябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба президента. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прицепы с камерой контроля скорости работают в Могилевской области как эксперимент. Есть жалобы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика