«Надбавки и доплаты не перерасчитают». Минтруда - про нюансы в повышении трудовых пенсий

Источник материала: Tut.by

С 1 августа средний размер трудовых пенсий , по оценке Минтруда, вырастет до 438 рублей, а средний размер пенсии по возрасту — 446,1 рубля. В ведомстве добавляют, что трудовые пенсии вырастут в результате перерасчета в среднем на 6,6%. При этом надбавки, повышения и доплаты не будут перерасчитываться.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат, — уточнили в Минтруда.

В ведомстве уточнили, что «надбавки, повышения и доплаты по указанному основанию не перерасчитываются. Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения» .