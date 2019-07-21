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«Надбавки и доплаты не перерасчитают». Минтруда - про нюансы в повышении трудовых пенсий
Источник материала: Tut.by
С 1 августа средний размер трудовых пенсий , по оценке Минтруда, вырастет до 438 рублей, а средний размер пенсии по возрасту — 446,1 рубля. В ведомстве добавляют, что трудовые пенсии вырастут в результате перерасчета в среднем на 6,6%. При этом надбавки, повышения и доплаты не будут перерасчитываться.
— Размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат, — уточнили в Минтруда.
В ведомстве уточнили, что «надбавки, повышения и доплаты по указанному основанию не перерасчитываются. Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения» .
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С 1 августа средний размер трудовых пенсий, по оценке Минтруда, вырастет до 438 рублей, а средний размер пенсии по возрасту - 446,1 рубля. При этом надбавки, повышения и...
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