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«Живу по принципу: каждый день вспотеть». ЗОЖ 79-летнего триатлониста, который обгоняет молодежь

22.07.2019 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время интервью к Леониду Толкачеву подходит незнакомая девушка: «Извините, но дайте я вам руку пожму. Видела вас на финише, нельзя не восхищаться». Леонид Яковлевич — самый возрастной участник в соревновании Alfa-Bank Minsk Triathlon 2019. В 79 лет мужчина пришел к финишу далеко не последним: как минимум оставив позади больше 60 человек.


GO.TUT.BY поговорил с Леонидом о переезде в Могилев, тренировках дважды в день и о том, как в 79 лет «интересоваться женщинами».

«Приехали в Могилев, жена — в слезы»

Леонид родился в России, в Томской области. Его дед и бабушка уехали из Беларуси осваивать Сибирь.

— Особенно тяжело было в сталинское время — это непередаваемо. Родители много работали с утра до ночи, а жили все равно бедно. В Сибири я получил такую закалку!

С 12 лет пилил в 30-градусный мороз в лесу дрова. Летом косил траву на сено.

— 5 км до школы сначала ходил, а потом бегать стал — быстрее же. Позже мама заработала денег и купила велосипед, я с него вообще не слезал, — смеется мужчина.


После школы Леонид остановился на велосипедном спорте. Окончил университет в Томске. Однако сразу после выпуска пришлось идти в армию. Леонида сделали физруком: приходилось в 6 утра под аккомпанемент оркестра вести зарядку для солдат.

— После армии я позанимался спортом где-то года три, получил звание мастера спорта СССР. А потом мне сказали, мол, нет, хватит гоняться — пора быть тренером.

Для работы Леонид переехал в закрытый город Северск: жена была оттуда. Мужчина стал тренировать рабочих комбината. На соревнованиях удивлялись: как может команда из сибирского города, где шесть месяцев зимы, побеждать «южных» велосипедистов? И однажды подопечный Леонида занял первое место на чемпионате СССР. На следующий день о неожиданных заслугах томского тренера миллионными тиражами написали «Правда» и «Советский спорт».


— И мне как посыпались предложения! Можно было ехать в любой город советского союза, вот честно. Жена говорит: «Давай уедем. Чего мы будем здесь за колючей проволокой». Да и хотелось пожить чуть поближе к Европе.

У спортсмена была возможность перебраться в Минск. Но выбор пал на Могилев — родину предков. Вместе с женой, дочерью и сыном они решились на переезд.

— Слушайте, приехали в Могилев… Жена — в слезы. Мы-то жили в городке, где все новое, отстроенное. Там атомная промышленность — деньги другие, зарплаты выше. А здесь… потихоньку начали все с нуля.

«Уже в 90-х был самым возрастным триатлонистом»


Уже через полгода у Леонида была своя команда по треку. Позже — работа со сборной республики. А в 90-м в жизни Леонида появился триатлон: в Минске провели соревнования. Мужчина решил поучаствовать в гонке вместе с сыном Дмитрием. Тогда — в 50 лет — Леонид также был самым возрастным спортсменом на мероприятии.

— Я думал: «Триатлон… Боже, как сложно!». А раз сложно, значит, интересно: тут методика нужна другая, плавание поставить, бег. Я с сыном поговорил, мол, давай попробуем. Он, кстати, первый стал мастером спорта среди мужчин в Беларуси по триатлону. Начали заниматься — это было очень популярно за рубежом, но не очень у нас.

Леонид загорелся идеей развивать этот спорт: в начале двухтысячных довелось работать на посту и председателя федерации, и старшего тренера. Мужчина отмечает, что триатлон требует огромных инвестиций. Особая статья расходов — инвентарь, одежда, питание.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Страшно подумать, насколько отстает Беларусь в инвестировании в триатлон. Я думаю, лет на 25.

В прошлом году Леонид принял для себя непростое решение: уйти с тренерской работы в возрасте 78 лет.

—  Вы знаете, я вот работать сейчас бросил, а чувствую себя лучше, чем в 76 лет. На велосипед сажусь или на лыжи становлюсь — чувствую себя молодым. Думаю, лет на 40−45 такое чувство бывает. И даже женщины меня еще интересуют.

«Живу по принципу, что каждый день надо вспотеть»


Леонид смеется, что без работы стало много свободного времени. Но день проходит насыщенно: утром и вечером мужчина читает новости в интернете, обязательно разгадывает два листа сканвордов и с удовольствием смотрит спортивные передачи. Триатлонист с гордостью заявляет, что знает всех топовых мировых и белорусских спортсменов по разным направлениям. Но самое важное в его распорядке — это спортивный режим.

— Я живу по принципу, что каждый день надо вспотеть. И взял за правило: если ничего не болит — идти на тренировку. Я экспериментировал, как можно в этом возрасте заниматься. В итоге я пришел к такому режиму: в 6 утра встаю, проезжаю 40 км на велосипеде, а потом забегаться надо 4−5 км на стадионе. Вечером плавание — 1,5 км в бассейне или силовые упражнения. И так каждый день практически без отдыха.

Особый подход у триатлониста и к питанию. Взгляды поменялись после визита к дочери в Америку: там Леонида впечатлило разнообразие овощей и фруктов. Мужчина так вдохновился, что вместе с женой решил отказаться от сахара, хлеба и картошки. Основу рациона теперь составляют творог, сыр, овощи, фрукты и каши. А вот мясо триатлонист позволяет себе не так часто — 3−4 раза в неделю на обед. И признается, что хотел бы перейти на рыбу. От алкоголя воздерживается: разве что немного коньяку или шампанского по праздникам.


—  Мне многие говорят уехать к дочке в Америку. Но здесь меня сын держит, два внука — не перенесем разлуки. Он сегодня меня побежал встречать на финише. Видит, что уже возраст такой…

Без спорта Леонид себя не представляет. Говорит, что движение — это образ всей его жизни. Здесь неважны возможности: можно тренироваться в любых условиях, было бы желание и здоровье. Незадолго до соревнований случилась травма.

—  Просто зафанател, переусердствовал. Когда готовился, все было прекрасно. Ну, думаю, рекорд Гиннесса поставлю в своем возрасте. И — бабах! — мне как дало в ногу! Я десять дней старался восстанавливаться. В целом на гонке чувствовал себя хорошо. На велосипеде вообще ехал и обгонял людей… больше 40 человек! Но на беге уже дала о себе знать нога. Расстроился немного, что не попаду через неделю на чемпионат Европы по триатлону в Казани. Если бы не травма, поехал бы туда!..

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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В 79 лет мужчина пришел к финишу далеко не последним: как минимум, оставив позади больше 60 человек.
 
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