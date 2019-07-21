ОффТОП: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Лужниках (ВИДЕО)

Источник материала: Новости Дзержинска

На концерте в Лужниках Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».

На видео с концерта, которое выложили в сеть поклонники группы, заметно, что зал сначала оторопел от неожиданности, услышав русскую речь, но после, когда понял в чем дело, — горячо поддержал инициативу.

А вот так выглядело то, ЧТО пела Metallica





Metallica выступила в Москве 21 июля в рамках своего тура WorldWiredTour. Европейские концерты начались с выступления в Лиссабоне 1 мая и пройдут в двадцати странах.

Песня «Группа крови» впервые была исполнена Виктором Цоем 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.