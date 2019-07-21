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Белорусам повысят пенсии с 1 августа

22.07.2019 17:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусам повысят пенсии с 1 августа

С 1 августа в Беларуси будет повышен размер трудовых пенсий. Соответствующее решение принято Александром Лукашенко.

Предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 августа в среднем на 6,6% за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

В среднем пенсии возрастут с 405,05 рубля в июле до 431,8 в августе.

Средняя пенсия по возрасту составит 446,1 рубля.

 
 
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С 1 августа в Беларуси будет повышен размер трудовых пенсий. Соответствующее решение принято Александром Лукашенко.
 
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