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Белорусам повысят пенсии с 1 августа
22.07.2019 17:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
С 1 августа в Беларуси будет повышен размер трудовых пенсий. Соответствующее решение принято Александром Лукашенко.
Предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 августа в среднем на 6,6% за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
В среднем пенсии возрастут с 405,05 рубля в июле до 431,8 в августе.
Средняя пенсия по возрасту составит 446,1 рубля.
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С 1 августа в Беларуси будет повышен размер трудовых пенсий. Соответствующее решение принято Александром Лукашенко.
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