Белорусам повысят пенсии с 1 августа

Источник материала: Ежедневник





С 1 августа в Беларуси будет повышен размер трудовых пенсий. Соответствующее решение принято Александром Лукашенко.

Предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 августа в среднем на 6,6% за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

В среднем пенсии возрастут с 405,05 рубля в июле до 431,8 в августе.

Средняя пенсия по возрасту составит 446,1 рубля.