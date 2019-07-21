В России грузовик с поднятым кузовом на высокой скорости врезался в мост: видео с регистратора

Источник материала: Tut.by

В Башкирии видеорегистратор в легковушке записал момент аварии с участием грузовика, который ехал с поднятым кузовом. На пути многотонной машины оказался мост, с которым она и столкнулась. На последних кадрах ролика видно, как водитель грузовика выбирается из кабины. Есть ли в аварии пострадавшие, неизвестно.