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В России грузовик с поднятым кузовом на высокой скорости врезался в мост: видео с регистратора
Источник материала: Tut.by
В Башкирии видеорегистратор в легковушке записал момент аварии с участием грузовика, который ехал с поднятым кузовом. На пути многотонной машины оказался мост, с которым она и столкнулась. На последних кадрах ролика видно, как водитель грузовика выбирается из кабины. Есть ли в аварии пострадавшие, неизвестно.
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Почему кузов был поднят, неизвестно.
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