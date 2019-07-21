Футбол. С кем белорусские клубы сыграют в Еврокубках?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июля прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этом этапе в турнире может принять участие БАТЭ, если по сумме двух встреч обыграет норвежский «Русенборг».

В таком случае борисовчане встретятся с победителем пары «Марибор» – АИК. Если же БАТЭ не сумеет пройти чемпиона Норвегии, команда Алексея Баги сможет продолжить борьбу в Лиге Европы. БАТЭ окажется сразу в третьем раунде отбора и сыграет с «Сараево».





Солигорский «Шахтер», выступающий в Лиге Европы, в случае успеха в матче с «Эсбьергом» в третьем раунде квалификации сыграет с лучшей командой пары «Торино» – «Дебрецен».



