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Футбол. С кем белорусские клубы сыграют в Еврокубках?

22.07.2019 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июля прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этом этапе в турнире может принять участие БАТЭ, если по сумме двух встреч обыграет норвежский «Русенборг».

В таком случае борисовчане встретятся с победителем пары «Марибор» – АИК. Если же БАТЭ не сумеет пройти чемпиона Норвегии, команда Алексея Баги сможет продолжить борьбу в Лиге Европы. БАТЭ окажется сразу в третьем раунде отбора и сыграет с «Сараево».

Футбол. С кем белорусские клубы сыграют в Еврокубках?

Солигорский «Шахтер», выступающий в Лиге Европы, в случае успеха в матче с «Эсбьергом» в третьем раунде квалификации сыграет с лучшей командой пары «Торино» – «Дебрецен».

Футбол. С кем белорусские клубы сыграют в Еврокубках?

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Новости Беларуси. 22 июля прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этом этапе в турнире может...
 
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