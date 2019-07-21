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Трудовые пенсии в Беларуси вырастут с 1 августа

22.07.2019 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси повысят трудовые пенсии. Соответствующее решение принято главой государства. Перерасчет предусматривается с 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудовые пенсии в Беларуси вырастут с 1 августа

Доходы пенсионеров вырастут более чем на 6 %. Таким образом, в среднем размер пенсий превысит 430 рублей. Рост выплат зависит от индивидуальных параметров – стажа работы, величины заработка, начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.

Ожидается, что благодаря очередному повышению в 2019 году удастся выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в 40 %.

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Новости Беларуси. В Беларуси повысят трудовые пенсии. Соответствующее решение принято главой государства. Перерасчет предусматривается с 1 августа, сообщили в...
 
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