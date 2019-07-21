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Сирия заинтересована в помощи белорусских компаний по восстановлению страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сирия заинтересована в помощи белорусских компаний по восстановлению страны. Этот вопрос обсуждался во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с заместителем премьер-министра Сирийской Арабской Республики Валид аль-Муаллем.
С 2015 года в отношениях двух стран наметилась активизация политического диалога. Сегодня стоит задача «подтянуть» до этого уровня и экономические отношения.
Говорили стороны и о ситуации, которая складывается в Сирии. Обсуждали также перспективы мирного урегулирования конфликта и послевоенной реабилитации страны. В этой связи белорусские компании могут быть особенно полезны.
Глава государства подчеркнул, что в отношениях двух стран нет закрытых для обсуждения тем. Беларусь и Сирия поддерживают друг друга на международной арене. Развивается гуманитарное сотрудничество.
Сирийский вице-премьер поблагодарил Александра Лукашенко за организацию в Беларуси отдыха и оздоровления для сирийских детей. Напомним, ежегодно сотни ребят из этой арабской республики приезжают в нашу страну. Кроме программы оздоровления, принимающая сторона организовывает интересные встречи и экскурсии.
Сегодня сирийские партнеры обратились с просьбой продлить эту программу на несколько лет. Александр Лукашенко поддержал инициативу.
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Новости Беларуси. Сирия заинтересована в помощи белорусских компаний по восстановлению страны. Этот вопрос обсуждался во Дворце Независимости на встрече...
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