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Крэйг Вудкрофт: «Мне очень нравятся белорусы»

22.07.2019 17:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» в эфире программы «Контуры» на ОНТ рассказал о выборе капитана, шести вратарях на сборе и когда ждать новичков. Кратко интервью опубликовал hockey.by.


Крэйг Вудкрофт. Фото: hcdinamo.by

— Наш состав еще не до конца сформирован. Несмотря на большое количество игроков на сборе, поиск новых хоккеистов продолжается. Думаю, в ближайшие недели две мы объявим о подписании контрактов.

У нас есть опытные хоккеисты и лидеры, которые способны решить исход матча в самый ответственный момент. Кто-то из них и будет капитаном. Конечно, это важная часть игрового процесса. Позже проведем голосование и выберем самого достойного. Меня радует, что таких хоккеистов в команде много.

Как вы знаете, «Динамо» тесно связано с национальной сборной Беларуси, много игроков клуба входят в состав сборной. И безусловно, нашей задачей является подготовка игроков для национальной команды. Мы относимся к этому серьезно. «Динамо» и сборная будут работать в тесной связке.

Сейчас в нашем составе сразу шесть вратарей. Каждый из них хороший игрок и достоин стать неотъемлемой частью команды. Они выкладываются на тренировках по максимуму и не прощают себе ошибок. Это интересный опыт для каждого из них.

Мне очень нравятся белорусы — это заботливые и отзывчивые люди, вы всегда готовы помочь. Причем это касается абсолютно каждого. И я уверен, что лучшие друзья, которых я когда-либо встречал, живут в Беларуси. У вас действительно прекрасная страна с великолепной природой. Хватает и интересных исторических мест. Вам есть чем и кем гордиться! — сказал Крэйг Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер «зубров» рассказал о выборе капитана, шести вратарях на сборе и когда ждать новичков.
 
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