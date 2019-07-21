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Родителей белорусских подростков зовут на концерт запрещенной российской группы бесплатно
Источник материала: Tut.by
В четверг, 25 июля, в Минск приедет
Итак, если подростку меньше 18 лет, он может попасть на концерт с возрастным ограничением 18+ только в том случае, если с ним будет взрослый. Сопровождающим может стать, например, дядя или старшая сестра (при этом обязательно нужно иметь
В том случае, если сопровождать несовершеннолетнего будет один из родителей (родство легко проверяется по паспортам и соответствующим печатям), то на концерт родитель сможет пройти, не покупая билет — такое решение приняли организаторы.
Напомним, зимой 2018 года IC3PEAK дали в Минске
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В четверг, 25 июля, в Минск приедет модный российский дуэт IC3PEAK. Возрастное ограничение концерта - 18+. Организаторы приняли решение пускать родителей, которые...
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