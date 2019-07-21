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Родителей белорусских подростков зовут на концерт запрещенной российской группы бесплатно

22.07.2019 17:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг, 25 июля, в Минск приедет модный российский дуэт IC3PEAK. Возрастное ограничение концерта — 18+. Организаторы приняли решение пускать родителей, которые сопровождают своих несовершеннолетних детей на мероприятии, без покупки билета, то есть бесплатно. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщили организаторы.


Фото: vk.com/ic3peakminsk2019

Итак, если подростку меньше 18 лет, он может попасть на концерт с возрастным ограничением 18+ только в том случае, если с ним будет взрослый. Сопровождающим может стать, например, дядя или старшая сестра (при этом обязательно нужно иметь письменное разрешение от одного из родителей), но такой сопровождающий будет вынужден купить билет.

В том случае, если сопровождать несовершеннолетнего будет один из родителей (родство легко проверяется по паспортам и соответствующим печатям), то на концерт родитель сможет пройти, не покупая билет — такое решение приняли организаторы.

Напомним, зимой 2018 года IC3PEAK дали в Минске подпольный концерт, так как за пару часов до выступления управление культуры Мингорисполкома отозвало выданное гастрольное удостоверение. Проблема тогда была в неправильном подходе к организации мероприятия. В этом году новые организаторы уверяют, что постарались не совершить ошибок, которые были допущены коллегами при организации предыдущего шоу.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА IC3PEAK (18+) МОЖНО ПО ССЫЛКЕ

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Теги: Минск
 
 
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В четверг, 25 июля, в Минск приедет модный российский дуэт IC3PEAK. Возрастное ограничение концерта - 18+. Организаторы приняли решение пускать родителей, которые...
 
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