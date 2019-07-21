МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в двойном убийстве в Осиповичах









Напомним, утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что потерпевшими являются местные жители: 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник.





Первоначально по подозрению в совершении двойного убийства задерживались двое местных жителей, однако после проведения необходимых следственных действий и получения объективных данных, свидетельствующих о том, что задержанные не причастны к совершению убийства, они были освобождены из-под стражи.





В настоящее время по подозрению в совершении убийства (ч.2 ст.139 Уголовного кодекса) сотрудниками управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержаны двое ранее судимых мужчин (1980 и 1977 годов рождения), с ними проводятся следственные действия.









В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружено огнестрельное оружие, с помощью которого, предположительно, и совершено преступление. Также задержан брат одного из подозреваемых, который проверяется на причастность к пособничеству в совершении противоправных действий. Расследование продолжается.