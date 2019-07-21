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В Бресте только один представитель Партии БНФ изъявил желание участвовать в парламентских выборах

22.07.2019 17:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это Ирина Омельянчук, руководитель волонтерской инициативы охраны прав животных.

- Больше желающих участвовать в предстоящей избирательной компании от Партии БНФ на данный момент я не вижу, – сообщил руководитель областной организации Партии БНФ Дмитрий Шиманский. – Наоборот, я слышу только призывы бойкотировать выборы или отказаться от участия в них, просто игнорировать.

Впрочем, вышесказанное не касается всей Брестской области. От Малориты, как выяснилось, желание баллотировать изъявил член Партии БНФ Артур Сафин, который работает учителем. 

Но это, собственно, все. Пока центральное руководство партии раздумывает над избирательными планами и форматом участия, рядовые члены партии по поводу предстоящих выборов все для себя решили. 
 
 
 
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Это Ирина Омельянчук, руководитель волонтерской инициативы охраны прав животных.
 
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