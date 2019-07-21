Лукашенко: Беларусь всегда была на стороне сирийского президента

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Сирии, за теми событиями, которые разворачиваются на вашей земле. Мы всегда, с первых дней сирийского конфликта, были на стороне сирийского народа, на стороне вашего президента, - подчеркнул Лукашенко. - Мы всячески поддерживали справедливую позицию Сирии, всегда будем привержены этой позиции".





При этом он заметил, что в отношениях Беларуси и Сирии нет закрытых тем для сотрудничества. "Мы готовы сделать все, на что способна Беларусь, - заявил он. - В процессе восстановления вашей страны после этой ужасной войны вы всегда можете рассчитывать на Беларусь".





Валид аль-Муаллем передал Лукашенко благодарность от президента Сирии Башара Асада за поддержку страны в этот сложный для нее период.





"Мы уже несколько дней находимся в Беларуси, и нам очень нравится тот прогресс, который достигнут благодаря вашему руководству. Мы действительно рассчитываем на то, что Беларусь будет участвовать в процессе восстановления Сирии, и предоставим приоритет всем белорусским компаниям, которые желают в этом участвовать", - заверил министр.









Во время встречи была отмечена необходимость развития экономического сотрудничества, чтобы оно соответствовало тесным политическим контактам, которые установились между странами. Это, по мнению сторон, сегодня основная задача двусторонних отношений.





Большие надежды Сирия возлагает на предстоящее заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Мероприятие пройдет в Дамаске, его сроки пока согласовываются.







