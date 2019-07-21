Белоруска побеждает на выборах в Верховную Раду Украины









Свабода После обработки 49,07% избирательных протоколов она набирает 34,41% голосов. Ее ближайший конкурент Николай Федорук - 13,29%, передает радио





Три других выходца из Беларуси не преодолели конкуренции.





Наилучшего результата достиг уроженец Гомеля Эдуард Щеглаков. Он баллотировался от Оппозиционной платформы «За жизнь!» в 107-м избирательном округе в Лисичанске Луганской области, где работает секретарем городского совета. Он занял третье место с 72 голосами (16,28%).





Еще один белорус, Владимир Шутов, который родился в деревне Склимин Могилевской области и также баллотировался в этом же округе, занял последнее, 23-е место. За него не проголосовал ни один избиратель. На этом округе победил самовыдвиженец Александр Сухов.





Александр Кротов, который родился в Кореличах Новогрудского района Гродненской области и баллотировался путем самавыдвижения по 34-ому одномандатному избирательному округу с центром в селении Царичанка Днепропетровской области, также занял последнее, 20-е место.









Его кандидатуру поддержал 51 избиратель (0,14%). Депутатом от этого округа выбрали выдвиженца проправительственной партии «Слуга народа» Дмитрия Черного.