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Завтра грозы и сильные дожди

22.07.2019 17:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Во вторник, 23 июля, синоптики сообщили о неблагоприятном погодном явлении: местами по Беларуси ожидаются грозы и сильные дожди.

В основном завтра погоду будут определять атмосферные фронты. Ночью на северо-востоке Беларуси, утром и днем на большей части территории — дожди, местами грозы и сильные дожди. Температура минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +18..+24°С.

24 июля местами пройдут кратковременные дожди, днем по юго-востоку возможны грозы. Температур ожидается от +10..+15°С (ночью) до +21..+27°С (днем), сообщают в Белгидромете.

В четверг, 25 июля, без существенных осадков. Температура минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +22..+29°С.

 
 
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Во вторник, 23 июля, синоптики сообщили о неблагоприятном погодном явлении: местами по Беларуси ожидаются грозы и сильные дожди.
 
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