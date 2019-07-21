|
Навальный: у Соловьева был вид на жительство в Италии, где находятся его виллы
Источник материала: Tut.by
Алексей Навальный опубликовал фотографию документа телеведущего Владимира Соловьева о праве на проживание в Италии. Об этом сообщает
Как снимок оказался в его распоряжении, Навальный не рассказал. Он также не прокомментировал, когда и на каких основаниях Соловьев мог получить вид на жительство в Италии.
Судя по документу, Соловьев получил вид на жительство осенью 2014 года в провинции Комо (как ранее рассказывал Навальный, у телеведущего есть виллы на одноименном озере).
Срок действия ВНЖ закончился в ноябре 2016-го; продлевал ли он его, неизвестно.
Основанием для получения ВНЖ было «выбранное место жительства». Италия предоставляет его людям, у которых есть жилье и постоянный источник крупного дохода не от работы по найму (к примеру, дивиденды, доходы от недвижимости, пенсия). Доход, по данным на 2019 год, должен быть не менее 31 тысячи евро в год. Люди, получившие такой вид на жительства, должны платить в Италии налоги на источники своего дохода.
Владимир Соловьев на момент выхода новости публикацию Навального не прокомментировал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по документу, Соловьев получил вид на жительство осенью 2014 года в провинции Комо.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)