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Навальный: у Соловьева был вид на жительство в Италии, где находятся его виллы

22.07.2019 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алексей Навальный опубликовал фотографию документа телеведущего Владимира Соловьева о праве на проживание в Италии. Об этом сообщает Meduza. Ранее, напомним, Навальный нашел у Соловьева наше несколько вилл на итальянском озере Комо.


Фото: navalny.com

Как снимок оказался в его распоряжении, Навальный не рассказал. Он также не прокомментировал, когда и на каких основаниях Соловьев мог получить вид на жительство в Италии.

Судя по документу, Соловьев получил вид на жительство осенью 2014 года в провинции Комо (как ранее рассказывал Навальный, у телеведущего есть виллы на одноименном озере).


Вилла Соловьева на озере Комо

Срок действия ВНЖ закончился в ноябре 2016-го; продлевал ли он его, неизвестно.

Основанием для получения ВНЖ было «выбранное место жительства». Италия предоставляет его людям, у которых есть жилье и постоянный источник крупного дохода не от работы по найму (к примеру, дивиденды, доходы от недвижимости, пенсия). Доход, по данным на 2019 год, должен быть не менее 31 тысячи евро в год. Люди, получившие такой вид на жительства, должны платить в Италии налоги на источники своего дохода.

Владимир Соловьев на момент выхода новости публикацию Навального не прокомментировал.

 
 
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Судя по документу, Соловьев получил вид на жительство осенью 2014 года в провинции Комо.
 
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