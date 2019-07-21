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11-летний мальчик отдыхал на пляже, когда его позвал играть в футбол Месси

22.07.2019 17:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11-летний британец Маккензи О`Нилл сыграл в футбол с одним из лучших игроков планеты Лионелем Месси, когда они оказались на одном пляже в Антигуа.

«Я гонял мяч на пляже, а затем ко мне подошел отец Месси Хорхе и спросил, не хочу ли я поиграть с ними в футбол. После этого я играл с Лионелем и его сыном Тьяго в течение 45 минут. После этого мы все вместе немного поплавили на лодке. Жена Месси все переводила, потому что она хорошо говорит по-английский.

Лионель все делал, как обычный отец. Видно, что ему нравится, когда Тьяго играет с другими детьми», — сказал Маккензи в интервью газете Ole.

Как сообщает Daily Mail, Месси с семьей сейчас отдыхают на вилле в Антигуа, аренда которой стоит пять тысяч фунтов в сутки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disfrutando en familia.

 
 
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11-летний британец Маккензи О`Нилл сыграл в футбол с одним из лучших игроков планеты Лионелем Месси, когда они оказались на одном пляже в Антигуа.
 
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