11-летний мальчик отдыхал на пляже, когда его позвал играть в футбол Месси

Источник материала: Tut.by

11-летний британец Маккензи О`Нилл сыграл в футбол с одним из лучших игроков планеты Лионелем Месси, когда они оказались на одном пляже в Антигуа.

«Я гонял мяч на пляже, а затем ко мне подошел отец Месси Хорхе и спросил, не хочу ли я поиграть с ними в футбол. После этого я играл с Лионелем и его сыном Тьяго в течение 45 минут. После этого мы все вместе немного поплавили на лодке. Жена Месси все переводила, потому что она хорошо говорит по-английский.

Лионель все делал, как обычный отец. Видно, что ему нравится, когда Тьяго играет с другими детьми», — сказал Маккензи в интервью газете Ole.