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Полтысячи туристов более 12 часов ждут вылета в Анталью из аэропорта "Шереметьево"
Источник материала: Интерфакс
Более 530 туристов не могут вылететь из столичного аэропорта "Шереметьево" в турецкую Анталью с трех часов ночи из-за поломки самолета.
"Вылет рейса ZF 9007 авиакомпании AZUR air на самолете Boeing 777-300ER по техническим причинам был перенесен с 2:50 на 11:40. Посадка пассажиров была произведена в 12:00, однако через полчаса полет был отложен повторно. Сейчас рейс перенесен на 19:00, пассажиры полетят на резервном воздушном судне", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе аэропорта"Шереметьево" в понедельник.
Всего вылета ожидают 536 человек, в том числе 107 детей. По сообщению пресс-службы, они были обеспечены напитками и питанием. В настоящее время пассажирам предоставлена гостиница.
С длительной задержкой рейса AZUR air столкнулись и пассажиры в Анталье. Согласно онлайн-табло аэропорта "Внуково", рейс ZF 8884 должен был вылететь в 8:50, но был отложен до 22:25.
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Более 530 туристов не могут вылететь из столичного аэропорта "Шереметьево" в турецкую Анталью с трех часов ночи из-за поломки самолета.
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