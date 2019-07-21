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Замглавы МИД Беларуси принял участие в конференции по продвижению свободы вероисповедания, инициированной Госдепом США

22.07.2019 17:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял участие в работе второй министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания, инициированной Государственным секретарем США Майклом Помпео, сообщили в пресс-службе МИД.

"В своем выступлении замминистра подтвердил приверженность нашей страны принципам свободы вероисповедания, изложил подходы государства в данной области, а также отметил исторически сложившееся в Беларуси мирное сосуществование различных религиозных конфессий", - отметили в пресс-службе.

По информации МИД, в мероприятии приняли участие главы и представители руководства внешнеполитических ведомств из 115 государств, а также религиозные лидеры и представители гражданского общества со всего мира.

Конференция стала самым масштабным событием в области прав человека, когда-либо организованным в Государственном департаменте США. На конференции выступили вице-президент США Майкл Пенс и Государственный секретарь США Майкл Помпео.

Кроме того, сообщили в пресс-службе, в ходе визита Кравченко провел встречи со специальным помощником президента США, старшим директором по европейским и российским делам Совета национальной безопасности Фионой Хилл, исполняющим обязанности помощника Государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером, первым заместителем директора офиса по вопросам торговли людьми Госдепартамента Кэри Джонстон, директором офиса Европы и Евразии Министерства финансов США Брайаном Макколи.

Также состоялась встреча Кравченко с председателем Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пекером. "Стороны обсудили возможности двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере развития туризма и сохранения культурных объектов", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

 
 
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял участие в работе второй министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания,...
 
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