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СЭЗ "Витебск" расширила свою дорожную инфраструктуру

22.07.2019 17:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В свободной экономической зоне "Витебск" этим летом построен и введен в эксплуатацию имеющий большое значение участок автодороги, сообщает газета "Витьбичи".

Как отмечает издание, это позволило разгрузить единственный транспортный коридор, связывающий территорию СЭЗ с городской дорожной сетью и обеспечить бесперебойное движение грузовых и легковых автомобилей, а также общественного транспорта при закрытии железнодорожного переезда.

Строительство новой транспортной артерии повысило бизнес-привлекательность свободного участка площадью 300 гектаров в секторе 1 СЭЗ "Витебск", предлагаемого под размещение перспективных инвестиционных проектов, говорится в публикации.

Там также отмечается, что на финансирование объекта было направлено порядка Br900 тыс. из фонда развития СЭЗ. Договор строительного подряда был заключен с ОАО "ДСУ-45 город Витебск". Объект построен в двухполосном исполнении с асфальтобетонным покрытием шириной 9 метров (две полосы движения по 4,5 метра).

 
Теги: Витебск
 
 
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В свободной экономической зоне "Витебск" этим летом построен и введен в эксплуатацию имеющий большое значение участок автодороги, сообщает газета "Витьбичи".
 
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